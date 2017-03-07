Парламентские выборы в Абхазии: пассивные партии и скудные программы

Бадрак Авидзба, Sputnik

О смешанной системе выборов

По мнению депутата Валерия Агрба, шестой созыв Парламента станет последним, который будет избран по мажоритарной системе. По его мнению, смешанная система выборов, согласно которой 27 депутатов будут избираться по мажоритарной и 28 по пропорциональной системе, будет способствовать развитию партийной системы в республике.

"Это позволит сохранить преемственность старой системы, создаст новые политические традиции. Надеемся, что это позволит перейти от стихийно-уличной демократии к демократии парламентской", — считает он.

Подобная система позволит сформировать профессиональный Парламент, отметил Агрба.

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Говоря об особенностях нынешней избирательной кампании в Парламент страны и о "вялости" политических партий, впервые получивших право выставлять кандидатов во всех избирательных округах, депутат Ахра Бжания отметил, что внутренняя работа в партиях проводится слабо.

"Несмотря на то, что было внесено изменение в выборное законодательство вплоть до того, что партии могут выдвигать своих кандидатов во всех 35 округах, они не воспользовались этим правом. Нет той активности, которая всегда бывает, если законодательство имеет пропорциональный характер, когда предлагаются списки через партийное представительство", — заметил он.

В законопроекте, который уже принят Парламентом в первом чтении, сохраняется и мажоритарная система выборов, потому что в Абхазии традиционно очень тесны связи между районами.

"Селам, этническим представительствам хочется иметь в Парламенте своих делегатов, которые будут представлять их интересы. Эту специфику мы тоже постарались сохранить, в то же время добавили и пропорциональную систему, потому что мы считаем, что это придаст качественный импульс работе Парламента", — сказал Бжания.

Мост вопросов и ответов

Участник видео-моста директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин интересовался различными вопросами выборного законодательства Абхазии в целом и подготовкой к проведению выборов в Парламент.

© Sputnik. Томас Тхайцук Через две недели у Абхазии будет новый Парламент

Первый вопрос эксперта касался того, как идет подготовка к выборам, все ли 139 кандидатов продолжают предвыборную борьбу, во всех ли округах выборы состоятся.

Отвечая на этот вопрос, Валерий Агрба отметил, что один кандидат снял свою кандидатуру по избирательному округу, где баллотируется экс-президент Абхазии Александр Анкваб. Однако, по его мнению, выборы состоятся по всем избирательным округам.

"По Маякскому избирательному округу восемь кандидатов, не думаю, что у нас где-то будут безальтернативные выборы. Несмотря на пассивность политических партий, все-таки к данному избирательному процессу подключены практически все силы, в том числе и новые партии, и общественные организации", — сказал Агрба.

Смена политического поколения

Валерий Агрба считает, что в Абхазии сейчас проходит смена политического поколения. Партии, состоящие в основном из молодежи, не обладают достаточно большими ресурсами, чтобы участвовать в выборах.

"А старые партии, возможно, уже не имеют достаточного стимула. Я думаю, что с этим связана некая пассивность партий. Но в целом, я думаю, что выборы состоятся по всем округам", — отметил Агрба.

Однако, по его словам, как показывает практика, в большинстве округов будут вторые туры.

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Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин отметил, что пристально наблюдает за предвыборной гонкой в республике, смотрит выступления кандидатов по телевидению и, по его мнению, нет политических программ по развитию городов, которые выдвигали бы и партии, и самовыдвиженцы.

"Нет системных программ. Существуют отдельные предложения о том, что будут решаться проблемы, связанные с электричеством, дорогой и так далее", — сказал Лепехин.

Приведя в пример столицу республики, Владимир Лепехин отметил, что Сухум имеет огромное количество перспектив, и при этом большое количество проблем.

Депутат Ахра Бжания, поддержав высказывание Лепехина, отметил, что это в большей степени связано с развитием партийной системы.

"Партии – это сообщества, которые обеспечены определенной мыслью, образованием, экспертами. Они в процессе своей деятельности вырабатывают рекомендации программного характера: экономического, социального, культурного, которые потом осуществляют их кандидаты", — подчеркнул Бжания.

Дефицит экономической, политической, культурной мысли, на взгляд парламентария, связан с дефицитом развитой партийной системы.



