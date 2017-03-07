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Выборы в Парламент: депутаты рассказали о недостатках выборной системы

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(2:51 / 18.05Mb / просмотров видео: 5)
Sputnik / Томас Тхайцук
© Sputnik / Томас Тхайцук

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, депутаты Народного Собрания Абхазии Валерий Агрба и Ахра Бжания обсудили предстоящие парламентские выборы в республике во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Говоря об особенностях нынешней избирательной кампании в Парламент страны и о "вялости" политических партий, впервые получивших право выставлять кандидатов во всех избирательных округах, депутат Ахра Бжания отметил, что внутренняя работа в партиях проводится слабо. 

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"Несмотря на то, что было внесено изменение в выборное законодательство вплоть до того, что партии могут выдвигать своих кандидатов во всех 35 округах, они не воспользовались этим правом. Нет той активности, которая всегда бывает, если законодательство имеет пропорциональный характер, когда предлагаются списки через партийное представительство", — заметил он. 

В законопроекте, который уже принят Парламентом в первом чтении, сохраняется и мажоритарная система выборов, потому что в Абхазии традиционно очень тесны связи между районами, сказал Бжания.


Теги:
Абхазия


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