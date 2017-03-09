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Ахра Бжания
© Sputnik / Илона Хварцкия

Бжания о выборах в Парламент: партии не воспользовались своим правом

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Темы:
Депутаты Абхазии (43)
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Об особенностях нынешней избирательной кампании в Парламент страны рассказал в интервью Sputnik Абхазия депутат Народного Собрания Абхазии Ахра Бжания.

"Несмотря на то, что было внесено изменение в выборное законодательство вплоть до того, что партии имеют право выдвигать своих представителей на всех  35 округах, они не воспользовались этим правом.

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Это говорит о том, что нет внутренней работы, нет той активности, которая всегда бывает, когда законодательство имеет пропорциональный характер, когда предлагаются списки через партийное представительство. Партии – это сообщества, которые обеспечены определенной мыслью, образованием, экспертами. В процессе своей деятельности они вырабатывают рекомендации программного характера, которые потом осуществляют их кандидаты. Дефицит политической мысли связан с тем, что у нас есть дефицит развитой партийной системы ", — сказал Бжания.

Темы:
Депутаты Абхазии (43)

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