Sputnik поддержал кинофестиваль "Кунаки"

С 15 по 20 ноября в столице Республики Абхазия городе Сухум проходил XI Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки".

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступило генеральным информационным партнером XI Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки", который прошел с 15 по 20 ноября в Сухуме. Агентство подробно осветило главные события мероприятия, используя все современные новостные форматы подачи материала, в том числе активная работа велась в соцсетях и на радио. Также в преддверии старта мероприятия на площадке пресс-центра Sputnik Абхазия состоялась анонсирующая пресс-конференция.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль кино и телевидения "Кунаки" объявил победителей

На кинофестивале была представлена отдельная номинация от Sputnik Абхазия. Специального диплома от агентства удостоился фильм Алексея Малечкина "Абхазия. Код возрождения".

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Подобного рода кинофестивали в Абхазии явление редкое, поэтому мы способствуем распространению информации о нем в надежде, что это даст молодым режиссёрам страны стимул активнее работать и развивать отечественный кинематограф".

Президент кинофестиваля "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо: "В 21 веке мир стал таким тесным, что мы не можем жить без знаний друг о друге. А кино является одним из самых действенных проводников между национальными мирами. Высокий уровень генерального информационного партнера кинофестиваля "Кунаки", агентства Sputnik Абхазия, позволял доносить информацию далеко за пределы республики Абхазия".

Кинофестиваль проводится при личной поддержке Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Из 246 заявок в этом году в конкурсную программу фестиваля были отобраны 50 картин в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы). Некоторые фильмы можно просмотреть на сайте Sputnik Абхазия.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на 1 ноября 2017 года.