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Зинаида Сабекия
© Sputnik. Леон Гуния

Библиотекарь в свой юбилей: лучшая награда - полные читальные залы

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Сегодня 60-летний юбилей отмечает почетный библиотекарь Грузинской ССР Зинаида Сабекия. В этой профессии она уже 37 лет.

Как вспоминает сама юбиляр, в 1980 году, когда она устроилась в Централизованную библиотеку Сухумского района, почти все библиотеки страны работали на грузинском языке. 

"Я стала первой абхазкой, устроившейся на работу в эту библиотеку. Когда я поняла, что вся работа ведется на грузинском языке, мы сделали русский сектор. Я сама лично постаралась поставить абхазский фонд (расстановку и обработку) на абхазский язык. Было сложно, но я старалась, чтобы все издания, которые выходили на абхазском языке, получал каждый филиал", — рассказала Зинаида Сабекия. 

Интервью с Зинаидой Сабекия читайте здесь>>


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