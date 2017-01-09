Как вспоминает сама юбиляр, в 1980 году, когда она устроилась в Централизованную библиотеку Сухумского района, почти все библиотеки страны работали на грузинском языке.

"Я стала первой абхазкой, устроившейся на работу в эту библиотеку. Когда я поняла, что вся работа ведется на грузинском языке, мы сделали русский сектор. Я сама лично постаралась поставить абхазский фонд (расстановку и обработку) на абхазский язык. Было сложно, но я старалась, чтобы все издания, которые выходили на абхазском языке, получал каждый филиал", — рассказала Зинаида Сабекия.

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