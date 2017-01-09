Зинаида Сабекия рассказала радиоведущему Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, какими были библиотеки в Абхазии до развала Советского Союза, насколько они сегодня популярны и какую книгу стоит прочесть каждому.

— Сколько лет вы уже работаете библиотекарем, и почему именно эту профессию вы выбрали в своем время?

— Я работаю в библиотеке с 1980 года — 37 лет. Я тогда еще была студенткой, училась заочно и начала работать в Централизованной библиотеке Сухумского района, куда входило 39 библиотек.

— Не могли бы вы нам рассказать о том, какой была советская библиотека и чем она отличается от современной?

© Fotolia/ Kara Литература год спустя после года литературы

— Когда я устроилась на работу, там еще не было сотрудников абхазской национальности. Вели там работу на грузинском языке, и мы создали русский сектор двухдневных семинаров и абхазский библиотечный фонд. Еще я работала методистом и библиографом, ездила по филиалам, помогала как могла. В 1985 году к нам из Грузии приехала женщина по фамилии Берулава и заметила, что ведется работа на абхазский лад. Она спросила, почему заголовок к одной из выставок был не на грузинском языке, а на абхазском. Я ей ответила, что мы живем в Абхазии, на что она улыбнулась и ничего не ответила. Перед отъездом она сказала в отделе культуры, что одна абхазка дала ей понять, что живет в Абхазии, а не в Грузии.

Полную версию радиоинтервью с Зинаидой Сабекия слушайте здесь>>

Конечно, было сложно с ними работать, но я смогла добиться того, чтобы каждый наш филиал получал издания и журналы на абхазском языке.

— Изменились ли с годами вкусы читателей?

© Фото: Ибрагим Чкадуа Международная премия имени Искандера: объявлены условия и номинации

— Сказать, чтобы совершенно изменились вкусы читателей, нельзя. Как раньше, может, и не читают, но студенты все равно приходят. Да, есть компьютеры и интернет, но, я думаю, что это не заменит библиотеки, а, наоборот, помогает нам в работе, например, когда нужно быстро найти ту или иную информацию. Но в книгах все же более достоверная и подробная информация.

— Вы прослеживаете тенденцию снижения посещаемости молодежью библиотек, учитывая эру современных технологий и доступности любой книги в интернет пространстве?

— Да, но студенты все равно приходят. Если говорить о возрасте читателей, мои ровесники меньше читают на абхазском языке, а молодежь больше. Для того чтобы вернуть интерес людей к библиотекам, надо чаще проводить различные мероприятия на тему апсуара, обычаев и больше общаться с молодыми, которые должны знать абхазских писателей, политических деятелей, необходимо организовывать с ними встречи. Мы стараемся проводить такие встречи, различные викторины, презентации книг и экскурсии по библиотекам.

— Возвращаясь к современным технологиям, как вы считаете, они "убивают" библиотеку?

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik Абхазия поддержал проект "Диалог национальных литератур"

— Нет, я считаю, что они могут работать параллельно. Я вижу, что читатели приходят, и считаю, что библиотека бессмертна. Сегодня нашу библиотеку в основном посещают, как я уже сказала, студенты и школьники, с которыми мы проводим внеклассные чтения. Раньше им давали внеклассную литературу, сейчас не так, и поэтому в этом году мы начали занятия с учениками школ по абхазскому языку. Родители оставляют их на 2-3 часа, и мы с ними занимаемся.

Сейчас наша молодежь не так часто читает такие романы, которые читали в наше время. Поэтому они не знают столько о нашем "апсуара".

— Какая ваша самая любимая книга и почему?

— Мой любимый писатель Иван Папаскир и его произведение "Женская честь", которое, на мой взгляд, должен прочесть каждый.