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Финал Ты супер!
© Sputnik. Евгения Новоженина

Победительница "Ты супер!" Лера Адлейба: буду учиться игре на фортепиано

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Темы:
Валерия Адлейба (137)
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Лера Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о проекте "Ты супер!" на НТВ, о том, как прошла встреча братом, и как ее встречали на родине – в Абхазии.

"Когда перед объявлением победителя вышли все 10 финалистов на сцену, я волновалась больше, чем перед своим выступлением. Когда объявили мое имя  - это были непередаваемые эмоции, одновременно волнение и радость. Я не ожидала, что выиграю, потому что со мной рядом были очень сильные ребята",  - сказала Лера Адлейба. 

Также Лера очень ждала встречи с братом. По ее словам, когда они приехали к бабушке, им подготовили красную ковровую дорожку, брат подбежал к ней, и они обнялись.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео об этом смотрите здесь>>

Валерия Адлейба поблагодарила всех, кто поддерживал и болел за нее. 


Темы:
Валерия Адлейба (137)

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