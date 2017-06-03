Победительница "Ты супер!" Лера Адлейба: буду учиться игре на фортепиано

"Когда перед объявлением победителя вышли все 10 финалистов на сцену, я волновалась больше, чем перед своим выступлением. Когда объявили мое имя - это были непередаваемые эмоции, одновременно волнение и радость. Я не ожидала, что выиграю, потому что со мной рядом были очень сильные ребята", - сказала Лера Адлейба.

Также Лера очень ждала встречи с братом. По ее словам, когда они приехали к бабушке, им подготовили красную ковровую дорожку, брат подбежал к ней, и они обнялись.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео об этом смотрите здесь>>

Валерия Адлейба поблагодарила всех, кто поддерживал и болел за нее.



