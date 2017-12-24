Милена Тачулия о проекте "Ты супер! Танцы": я стала увереннее в себе

"Этот проект замечательный, потому что он нас объединил. Мы, дети из разных стран СНГ и регионов России стали одной дружной семьей. Здесь мы познакомились с лучшими хореографами России, а это мечта каждого танцора. Здесь нам давали мастер-классы, мы наработали большой опыт. Я благодарна всем организаторам проекта "Ты супер! Танцы". Здесь я стала более уверенной в себе, я получила огромный опыт и теперь готова идти дальше", — рассказала Милена.

Финалистка проекта "Ты супер! Танцы" в интервью Sputnik также отметила, что любит быть разной.

"Мне это нравится. Ведь и мне интересно, и зрителям. Во втором туре у меня был классический образ, немного дерзкий был мне близок по характеру. Его было очень сложно сыграть, ведь иногда нужно было смеяться, потом сразу снять маску и быть строгой. Что касается образа дерева, то его тоже было очень сложно играть, потому что нужно было быть такой уставшей, такой мягкой, такой понимающей, ведь автор кричал, что нельзя срубать деревья, не надо делать из меня скрипку. Все это нужно было выдать, а мне это сложно удается. Думаю, что я больше раскрылась в этом образе именно во время выступления, так как я полностью отключилась, у меня работала больше мышечная память, я не понимала, где я, ноги и руки двигались сами. Входя в этот образ, я чувствовала себя пушистой, бархатной. И когда включилась музыка, я поняла, что это мой час, это моя минута, что я должна выдать все, что у меня есть", — рассказала танцовщица в интервью Sputnik.

Милена Тачулия в финале конкурса 23 декабря удивила и зрителей, и судей своим необычным образом и танцем. Дреды, серебристого цвета костюм и уверенность на лице. Вооружившись таким образом, Милена смело вышла на сцену, и под песню "Импульсы города" Елены Темниковой исполнила зажигательный танец.

По итогам конкурса Милена заняла 8 место.