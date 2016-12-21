Существует множество рецептов аджики, однако, основа всегда одна: перец, соль, чеснок, специи и пряности. Стручки перца отрывают от плодоножек, подготавливают для растирания на камне. Процесс приготовления настоящей абхазской аджики предусматривает длительное и тщательное растирание ингредиентов на камне, в центре которого есть углубление.

"В углубление ахакя кладу перец, и обязательно добавляю соль, так как соль растирает перец между камнями. Пряности и чеснок добавляю позже, затем продолговатый камень обхватываю правой рукой, прижимая сверху левой, вожу по нижнему камню, и начинаю тщательно растирать перец. Масса от длительного перетирания становится однородной и вязкой. Из пряных трав, чеснока и перца при растирании выделяются эфирные масла, которые придают неповторимый аромат аджике", — делиться секретами приготовления жгучей аджики Алла Сабуа-Чичба.

Традиционная аджика отличается от множества современных интерпретаций, в абхазскую аджику изначально не входят помидоры, грибы, кабачки, а готовят только из красного перца.

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