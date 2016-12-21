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Аджика из-под камня

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  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
  • Приготовление аджики в селе Ачандара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жительница села Ачандара Гудаутского района Алла Сабуа-Чичба использует, пусть и не часто, увесистый камень – ахакя, для приготовления старинным способом абхазской национальной приправы-аджики.

В старину абхазы аджику готовили на специальном камне: большом, плоском, имеющем четырехугольную или округлую форму. Камень так и называют – терочник ("ахакя" - ред.), а растирают все ингредиенты до состояния пластичной массы другим продолговатым камнем ("апхныга" - ред).

До изобретения удобной бытовой техники, способной ощутимо облегчить жизнь хозяйки, приправу-аджику получали путем перетирания трав, овощей и специй каменными приспособлениями: чашей и пестиком. Многие  жители Абхазии до сих пор, пусть и не часто, используют камень-ахакя для приготовления аджики. Жительница села Ачандара Гудаутского района Алла Сабуа-Чичба по осени достает из подвала увесистый камень — терочник, моет, сушит на солнце и принимается растирать перец с чесноком и травами.

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Традиционная аджика  отличается от множества современных интерпретаций,  в абхазскую аджику изначально не входят помидоры, грибы, кабачки, а готовят только из красного перца. Существует множество рецептов аджики, однако основа всегда одна: перец, соль, чеснок, специи и пряности.

Процесс приготовления настоящей абхазской аджики предусматривает длительное и тщательное растирание ингредиентов на камне, в центре которого есть углубление.

"В углубление ахакя кладу перец и обязательно добавляю соль, так как соль растирает перец между камнями. Пряности и чеснок добавляю позже, затем продолговатый камень обхватываю правой рукой, прижимая сверху левой, вожу по нижнему камню и начинаю тщательно растирать перец. Масса от длительного перетирания становится однородной и вязкой. Из пряных трав, чеснока и перца при растирании выделяются эфирные масла, которые придают неповторимый аромат аджике", — делится секретами приготовления жгучей аджики Алла Сабуа-Чичба.

Теги:
Абхазия

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Приготовление аджики в селе Ачандара
Аджика из-под камня
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