До изобретения удобной бытовой техники, способной ощутимо облегчить жизнь хозяйки, приправу-аджику получали путем перетирания трав, овощей и специй каменными приспособлениями: чашей и пестиком. Многие жители Абхазии до сих пор, пусть и не часто, используют камень-ахакя для приготовления аджики. Жительница села Ачандара Гудаутского района Алла Сабуа-Чичба по осени достает из подвала увесистый камень — терочник, моет, сушит на солнце и принимается растирать перец с чесноком и травами.

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Традиционная аджика отличается от множества современных интерпретаций, в абхазскую аджику изначально не входят помидоры, грибы, кабачки, а готовят только из красного перца. Существует множество рецептов аджики, однако основа всегда одна: перец, соль, чеснок, специи и пряности.

Процесс приготовления настоящей абхазской аджики предусматривает длительное и тщательное растирание ингредиентов на камне, в центре которого есть углубление.

"В углубление ахакя кладу перец и обязательно добавляю соль, так как соль растирает перец между камнями. Пряности и чеснок добавляю позже, затем продолговатый камень обхватываю правой рукой, прижимая сверху левой, вожу по нижнему камню и начинаю тщательно растирать перец. Масса от длительного перетирания становится однородной и вязкой. Из пряных трав, чеснока и перца при растирании выделяются эфирные масла, которые придают неповторимый аромат аджике", — делится секретами приготовления жгучей аджики Алла Сабуа-Чичба.