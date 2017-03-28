Театр начался с фотографий: зрителям показали выставку Sputnik в РУСДРАМе

В фойе Государственного Русского театра драмы (РУСДРАМ) имени Фазиля Искандера открылась фотовыставка "Жизнь театра".

На фотографиях запечатлены фрагменты полюбившихся сухумской публике спектаклей, среди которых "Рождество в доме Купьелло", "Черная курица", "Тартюф" и другие.

Автор представленных 20 работ - фотокорреспондент информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Томас Тхайцук.

Первыми посетителям стали зрители, пришедшие на новый спектакль театра "РУСДРАМ-ШОУ".

Так сложилось, что молодой врач Херсина Гулиа впервые пришла в РУСДРАМ.

"Я, конечно, бывала в российских театрах во время учебы в России, но в Абхазии впервые в театре. И первое, что я увидела, войдя в театр – это великолепные фотографии. Фотографу удалось настолько реалистично запечатлеть атмосферу спектаклей, что у меня возникло желание посетить их все. Я несомненно приду на спектакли РУСДРАМа", — сказала посетительница выставки.

Фотовыставка открыта в рамках партнерства Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера и информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и приурочена к празднованию Всемирного дня театра.

Выставка в театральном фойе РУСДРАМа будет открыта для посетителей с 27 по 31 марта.

Часы работы выставки — с 11:00 до 19:00.

Вход свободный.

Подробнее о шоу в РУСДРАМе читайте здесь >>

Фотоленту с шоу в РУСДРАМе здесь >>