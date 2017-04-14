Первые "Пять вечеров": как прошла большая премьера в РУСДРАМе

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Конфета от Нестора Лакоба: долгожительница из Хуапа готовится к 112-летию Ежедневный физический труд, любовь к людям и любознательность - вот несколько факторов, которые помогли Тине Бебия, по ее мнению, дожить до 111 лет. Долгожительница рассказала корреспонденту Sputnik о секретах своего долголетия. 46

Фильм и впечатления увезет из Абхазии делегация Удмуртии Делегация ТПП и журналисты из Удмуртии с 9 апреля с рабочим визитом находились в Абхазии. О чем удалось договориться, читайте в материале Sputnik Абхазия. 75