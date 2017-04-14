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Первые "Пять вечеров": как прошла большая премьера в РУСДРАМе

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (50)
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(2:46 / 22.77Mb / просмотров видео: 22)
Sputnik / Илона ХварцкияАмра Амичба
© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера спектакля "Пять вечеров" по пьесе Володина.

Билеты на премьеру были раскуплены заблаговременно, зрители рассаживались строго по указанным местам. 

Драматическая пьеса Александра Володина, масштабные декорации Виталия Кецба, фантастическая музыка Микаэла Таривердиева и глубокая игра актеров РУСДРАМа —  зрители внимали каждому слову и действу на сцене. 

В спектакле роли исполняли: Анна Гюрегян (Тамара), Армен Амирбекян (Ильин), Симона Спафопуло (Зоя), Марина Сичинава (Катя), Инар Нармания и во втором составе Рубен Депелян (Слава), Люпчо Спасов (Тимофеев).

Спектакль "Пять вечеров" включен в репертуар РУСДРАМа, будет идти регулярно на сцене театра.

Фотоленту смотрите здесь >>

Подробнее об этом читайте здесь >>
Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (50)


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