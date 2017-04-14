Первые "Пять вечеров": как прошла большая премьера в РУСДРАМе

Билеты на премьеру были раскуплены заблаговременно, зрители рассаживались строго по указанным местам.
Драматическая пьеса Александра Володина, масштабные декорации Виталия Кецба, фантастическая музыка Микаэла Таривердиева и глубокая игра актеров РУСДРАМа — зрители внимали каждому слову и действу на сцене.
В спектакле роли исполняли: Анна Гюрегян (Тамара), Армен Амирбекян (Ильин), Симона Спафопуло (Зоя), Марина Сичинава (Катя), Инар Нармания и во втором составе Рубен Депелян (Слава), Люпчо Спасов (Тимофеев).
Спектакль "Пять вечеров" включен в репертуар РУСДРАМа, будет идти регулярно на сцене театра.