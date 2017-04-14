"Пять вечеров": назад в будущее

РУСДРАМ анонсировал "Пять вечеров" как грандиозное зрелище и не обманул ожиданий зрителей. Зал на премьере был полный, приехал даже президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Ничего себе, как они все это вместили на сцене!" — переговаривались зрители на входе в зал.

Режиссер отказался от занавеса, и публика сразу попала в пространство спектакля: декорации двухэтажного дома, в которых уже находились актеры. Режиссер Антон Киселюс придумал ход, в котором действо не разворачивалось перед зрителем с какой-то отправной точки, а сам зритель попадал в уже существующую жизнь и быт героев и начинал наблюдать за ней. Складывалось впечатление, что ты зашел в гости к малознакомым людям и постепенно понимаешь, как и чем они живут, восприятие настоящего и прошлого героев происходит одновременно.

© Sputnik / Илона Хварцкия "Пять вечеров": не опаздывайте

Режиссеру для замысла не хватило сцены театра, и он раздвинул ее в зрительный зал. Герои встречались под фонарем в углу партера, для отдельных локаций использовались боковые ложи, а на сцене поднимался лифт многоэтажки.

В 1978 году "Пять вечеров" экранизировал Никита Михалков. По мнению многих критиков, эта работа так и осталась лучшей в режиссерской карьере Никиты Сергеевича. В интервью Sputnik Антон Киселюс говорил, что по-другому видит эту пьесу — что-то совпадет с фильмом, что-то нет. По словам режиссера спектакля, сейчас изменились время и люди, и даже если будут пересечения с лентой Михалкова, то они в целом в постановке иначе работают.

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Кое-какие параллели зрители заметили.

"Актриса, играющая Тамару (Анна Гюрегян – ред.) местами напоминала Гурченко из фильма, — делилась впечатлениями после премьеры зрительница Джульетта, педагог одной из сухумских школ. – А вот Ильин (Армен Амирбекян – ред.) совсем не похож на Любшина. Он другой. Да и спектакль в целом другой получился, очень трогательный, хотя сюжет мне был известен".

Инар Нармания, снявший в прошлом году короткометражный фильм "Там Миша лежит", дебютировал в "Пяти вечерах" в роли Славика – студента пятидесятых годов. Роль яркая и запоминающаяся. В интервью Sputnik он говорил, что его главной задачей было показать советскую типологию людей, которая сильно отличается от сегодняшнего дня.

И это удалось всем актерам. "Пять вечеров" — это машина времени, погружение на два часа в пятидесятые и обратно – назад в будущее.

"Мне очень понравилась актриса, которая играла кладовщицу (Симона Спафопуло – ред.), – говорит еще одна зрительница Татьяна, – и студент (Инар Нармания – ред.), да и вообще, все. Местами не могла сдержать слез. Их разлучила война, это так близко для Абхазии!"

За два дня до этого Абхазский театр представил зрителям спектакль Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Гарсиа Лорки. Это еще одна громкая премьера весны. В спектакле Аргун главным действующим героем было само пространство сцены. Оно давило на зрителя, чуть ли не до приступов клаустрофобии, потом разлеталось разорванными бусами и вновь схлопывалось, припечатывая, как крышкой гроба, — чистая эстетика.

В "Пяти вечерах" пространство действует иначе. Это иная история, с иными целями и задачами. Хотя пространство здесь играет тоже немаловажную роль — лестничные пролеты, как бы уходящие в небо, придают происходящему на сцене легкость, почти невесомость, наделяя камерную историю вселенским масштабом. Но главные в постановке Киселюса — все-таки герои. Даже не их диалоги, они не дают ответов на вопросы, а сами люди – не плохие, не хорошие, странные, непоследовательные, как и все мы.

Эти два спектакля лучше смотреть подряд: "Дом Бернарды Альбы" — "Пять вечеров". Они такие разные, но одинаково волшебные. Кто-то из зрителей на выходе сказал о ренессансе абхазского театра. Возможно, это лучшее определение к двум премьерам этой недели.