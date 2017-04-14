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"Пять вечеров" в Сухуме: начало

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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (50)
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  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
  • Спектакль Пять вечеров
© Sputnik / Илона Хварцкия
На фото исполнительница Зои актриса Симона Спафопуло и исполнитель главной роли Ильина – Армен Амирбекян.

Предпремьерный показ спектакля "Пять вечеров" прошел в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 12 апреля.

"Пять вечеров" — знаменитая пьеса Александра Володина, написанная в 1958 году. Это история о любви, о пронзительном чувстве, которое проходит сквозь годы, войну и отчуждение, и вспыхивает с новой силой, озаряя случайную встречу двух одиноких людей.

Спектакль идет почти два с половиной часа с антрактом. 

"Пять вечеров" на сцене Русского театра поставил молодой эстонский режиссер Антон Киселюс, который приехал в Абхазию в конце января и начал репетировать с актерами.

По словам режиссера, "Пять вечеров" останутся уникальным спектаклем  Русского театра Абхазии, он не будет его ставить на других сценах ближайшие двадцать лет. 

Спектакль "Пять вечеров" поставлен в РУСДРАМе, благодаря поддержке концерна "Росэнергоатом". 

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео смотрите здесь >>

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (50)


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