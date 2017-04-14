"Пять вечеров" в Сухуме: начало

"Пять вечеров" — знаменитая пьеса Александра Володина, написанная в 1958 году. Это история о любви, о пронзительном чувстве, которое проходит сквозь годы, войну и отчуждение, и вспыхивает с новой силой, озаряя случайную встречу двух одиноких людей.

Спектакль идет почти два с половиной часа с антрактом.

"Пять вечеров" на сцене Русского театра поставил молодой эстонский режиссер Антон Киселюс, который приехал в Абхазию в конце января и начал репетировать с актерами.

По словам режиссера, "Пять вечеров" останутся уникальным спектаклем Русского театра Абхазии, он не будет его ставить на других сценах ближайшие двадцать лет.

Спектакль "Пять вечеров" поставлен в РУСДРАМе, благодаря поддержке концерна "Росэнергоатом".

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео смотрите здесь >>