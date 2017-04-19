Заявление, кофе и драма: кадры одного дня министра Лаврова в Абхазии

19 апреля Сергей Лавров принял участие в возложении цветов у Мемориала Славы в Сухуме. Затем Рауль Хаджимба и Сергей Лавров провели двухсторонние переговоры. После глава МИД России прогулялся по набережной Сухума, побывал на знаменитой Брехаловке и посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).

18 апреля глава внешнеполитического ведомства России и президент Абхазии Рауль Хаджимба приняли участие в официальном открытии нового здания Посольства России в Абхазии.

На этом двухдневный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Абхазию завершился. В сухумском аэропорту Бабушара министра иностранных дел России Сергея Лаврова провожали глава МИД Абхазии Даур Кове, посол России в Абхазии Семен Григорьев, премьер-министр Беслан Барциц, посол Абхазии в РФ Игорь Ахба, глава Абхазской православной Церкви Виссарион Аплиаа.

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