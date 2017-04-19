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Успеть за 21 час: Сергей Лавров в Абхазии

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  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию в аэропорту Бабушара
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию в аэропорту Бабушара
  • Лавров открыл новый комплекс посольства России в Сухуме
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии посольства России в Абхазии
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию
  • Встреча президента Рауля Хаджимба с Главой МИДа России Сергеем Лавровым
  • Делегация МИД России на набережной в кафе Брехаловка
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию пьет кофе на Брехаловке
  • Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и президента Абхазии Р. Хаджимба
  • Возложение в Парке Славы
  • Фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук и Глава МИД России Сергей Лавров
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию на сухумской набережной
  • Самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
© Фото: пресс-служба президента
Сергея Лаврова встретили руководители республики и дипломаты двух стран в аэропорту Бабушара.

В рамках рабочей поездки, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел два дня в Абхазии, которые были насыщенны официальными церемониями и встречами в неформальной обстановке.

Самолет, на котором прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров, приземлился в сухумском аэропорту Бабушара во вторник 18 апреля, где его у трапа встретило руководство страны и танцоры Госансамбля песни и пляски с винным рогом и ачашвом.

После теплого приема высокопоставленная делегация из России вместе руководителями Абхазии направилась в Посольство РФ в республики, где прошла официальная церемония открытия нового здания дипломатического представительства РФ в Абхазии.

Видео об этом смотрите здесь >>

Сергей Лавров обратил внимание на масштабы проекта и увидел в этом символ величия абхазо-российских отношений.

Следующий день был не менее насыщенным событиями как официального характера, так и неформального. После возложения цветов к Мемориалу павших защитников отечества в 1992-1993 годы и официальной встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, Лавров посетил знаменитое кафе на Брехаловке, где отведал не менее известный кофе.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Затем министр иностранных дел России посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ). А гендиректор театра Ираклий Хинтба пригласил Сергея Лаврова посмотреть фотовыставку фотокорреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук с различных спектаклей театра.

Лавров был впечатлен увиденным и задал вопрос: "А кто такой Томас Тхайцук?"

Министр пожал руку фотокорреспонденту, отметив, что фотографии сняты талантливо.

Короткий визит Сергея Лаврова в Сухум завершился во второй половины дня 19 апреля.

Видео второго дня визита Лаврова в Абхазию смотрите здесь >>



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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Абхазию
Успеть за 21 час: Сергей Лавров в Абхазии
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