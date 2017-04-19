Успеть за 21 час: Сергей Лавров в Абхазии

Самолет, на котором прилетел министр иностранных дел России Сергей Лавров, приземлился в сухумском аэропорту Бабушара во вторник 18 апреля, где его у трапа встретило руководство страны и танцоры Госансамбля песни и пляски с винным рогом и ачашвом.

После теплого приема высокопоставленная делегация из России вместе руководителями Абхазии направилась в Посольство РФ в республики, где прошла официальная церемония открытия нового здания дипломатического представительства РФ в Абхазии.

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Сергей Лавров обратил внимание на масштабы проекта и увидел в этом символ величия абхазо-российских отношений.

Следующий день был не менее насыщенным событиями как официального характера, так и неформального. После возложения цветов к Мемориалу павших защитников отечества в 1992-1993 годы и официальной встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, Лавров посетил знаменитое кафе на Брехаловке, где отведал не менее известный кофе.

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Затем министр иностранных дел России посетил Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ). А гендиректор театра Ираклий Хинтба пригласил Сергея Лаврова посмотреть фотовыставку фотокорреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук с различных спектаклей театра.

Лавров был впечатлен увиденным и задал вопрос: "А кто такой Томас Тхайцук?"

Министр пожал руку фотокорреспонденту, отметив, что фотографии сняты талантливо.

Короткий визит Сергея Лаврова в Сухум завершился во второй половины дня 19 апреля.

Видео второго дня визита Лаврова в Абхазию смотрите здесь >>