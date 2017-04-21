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Молоко от Ляськи и Майки: как "рождается" домашний сыр в Абхазии

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(1:14 / 10.14Mb / просмотров видео: 47)
Sputnik / Илона ХварцкияРада Ажиба
© Sputnik / Илона Хварцкия Рада Ажиба

О секретах приготовления ашәадза (первый сыр - ред.) и ашәха (сулугун - ред.) рассказала жительница села Дурипш Нанули Квициния-Кокоскерия.

Приготовление первого сыра может показаться сложным, но в действительности это  проще, чем испечь пирог, считает опытный сыровар Нанули Квициния-Кокоскерия из села Дурипш. По ее словам, тонкостям сыроделия она учится более 40 лет. 

"В домашних условиях сыр может приготовить любой. Специальное обучение нужно только для тех, кто собирается стать профессионалом или готовить в промышленных масштабах. Доить коров, коз, буйволов и делать сыр я начала, когда мне было девять лет.  Сегодня я дою пять коров, получаю более 30 литров молока. И домашний сыр лучше по вкусу, питательнее, чем покупной, поскольку он не содержит консервантов", — считает Нанули Квициния-Кокоскерия.

В Абхазии сыр подают в сыром, копченом, печеном, жареном виде. Его можно использовать как компонент салатов, начинку для ачашва и самостоятельную закуску.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Фотоленту смотрите здесь >>



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