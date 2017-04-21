Сварите сыр

Приготовление абхазских сыров – процесс трудоемкий и довольно сложный. Абхазские хозяйки готовят кисломолочный, твердый, копченый сыр.

Первый сыр выдерживают 1—2 дня для «созревания», после чего его можно использовать в качестве начинки, а также для приготовления других сыров.

"После того как молодой сыр немного побродит в тепле, я подготавливаю его для второго сыра — ашэха. Утром проверяю, готов ли он к дальнейшей обработке. Отломлю кусочек сыра, окунаю на пять минут в подогретую воду. Сыр эластичный и не рвется. Тогда он готов. В противном случае пусть еще немного полежит. Разрезаю сыр на ленточки и бросаю в кастрюлю с горячей водой. Сыр расплавляется, перемешиваю деревянной палочкой и собираю сырный "мяч", — поясняет Нанули.

Глядя на то, как слаженно действует мастерица, ясно, что она за 40 лет сыроварения "перелопатила" не одну тонну молока.

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