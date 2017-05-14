Наша Лера – супер!: в Сухуме играли в домино и болели за Валерию Адлейба

Брехаловка – это излюбленное место встречи сухумчан, в особенности мужчин старше 40 лет. Место, где неспешно за чашечкой черного кофе или за партией в шахматы и домино обсуждаются горячие политические темы. Только не 13 мая 2017 года.

В этот вечер на Брехаловке был установлен второй экран, на котором транслировался полуфинал международного вокального проекта "Ты супер!", а за столиками с утра говорили об 11-летней Валерии Адлейба.

Финалистку Валерию Адлейба болельщики из Абхазии в следующий раз увидят уже на главной сцене России — в Кремле, где и состоится финальное шоу.

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