Валерия Адлейба и домино

Sputnik, Анжелика Бения.

Брехаловка – это излюбленное место встречи сухумчан, в особенности мужчин старше 40 лет. Место, где неспешно за чашечкой черного кофе или за партией в шахматы и домино обсуждаются горячие политические темы. Только не 13 мая 2017 года.

В этот вечер на Брехаловке был установлен второй экран, на котором транслировался полуфинал международного вокального проекта "Ты супер!", а за столиками с утра говорили об 11-летней Валерии Адлейба.

Участница из Абхазии вошла в двадцатку полуфиналистов проекта.

Если в начале эфира у экрана собралось около 100 зрителей, уже ближе к выступлению Адлейба болельщиков стало больше. Она выступала десятой. Невероятно нежное исполнение песни Розы Рымбаевой "Любовь настала" заставило замереть от восхищения даже игроков за столиками, отчаянно гремевших "костями" домино.

"Где если не здесь смотреть ее выступление? Это ведь любимое место сухумчан. Лера – необыкновенный талант. Она стала гордостью Абхазии. Я смотрел все ее выступления. Справилась со сложной песней", – сказал этнограф Валерий Бигуаа.

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Заместитель председателя Ассоциации общественных объединений абазинского народа "Апсадгьыл" Мухадин Шанкао приехал в Абхазию на юбилей поэта и прозаика Абхазии Баграта Шинкуба. Эфир на Брехаловке стал для него приятной неожиданностью.

"Я благодарю всевышнего, что обстоятельства сложились так, что я сегодня оказался здесь, что я стал свидетелем такого замечательного события. Не только в Абхазии, но и "за горами" гордятся успехами этой девочки", – сказал Шанкао.

Так как правила на полуфинале проекта стали жестче, трех зеленых кнопок теперь недостаточно, чтобы участник прошел в комнату ожидания. Но для Валерии светили все четыре зеленые кнопки, и после каждой зрители на набережной скандировали "Браво!".

Виктор Дробыш оказался предсказуемым – свою кнопку он нажал до первой ноты, затем добрался и до кнопки Маргариты Суханкиной, и голос в конце эфира он отдал за Валерию.

Финалистку Валерию Адлейба болельщики из Абхазии в следующий раз увидят уже на главной сцене России — в Кремле, где и состоится финальное шоу.

© Фото: Марина Лазба Валерия Адлейба

Узнать больше про участницу из Абхазии, 11-летнюю воспитанницу Очамчырской школы-интерната Валерию Адлейба вы сможете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия. Напоминаем, до 20 числа действует голосование в сети за приз зрительских симпатий, после 20 мая до финала проекта будет запущено смс-голосование, которое и определит победителя проекта.