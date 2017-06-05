Послы доброй воли в Москве и Сухуме строили планы благотворительности

После торжественного открытия съезда на сцену пригласили известного футболиста, члена сборной СССР Ахрика Цвейба для вручения участникам движения медалей "Послов доброй воли". На сцене было заявлено, что каждый "посол" займется своим профильным направлением, в рамках которого и будут осуществлять благотворительные проекты.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" создано Московской абхазской диаспорой и будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. Участники съезда заверили, что в ближайшее время движение послов доброй воли приступит к реализации гуманитарных инициатив.

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