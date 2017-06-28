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Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум

Похоронить в Сухуме: выполнено завещание добровольца Дмитрия Чепенца

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Церемония перезахоронения останков добровольца, Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии, прошла в парке Славы в Сухуме 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Амра Амичба. По истечении стольких лет жители республики провожают в последний путь Героя Абхазии Дмитрия Чепенца, навсегда связавшего свою судьбу с ней. Об этом сказал, выступая на траурном митинге, советник президента Владимир Зантария.  

"Сотни добровольцев, прибывавшие к нам по зову сердца, долга, чести вливались в ряды защитников нашей Родины.  В послужном списке истинного воина Дмитрия Чепенца каждая строка наполнена смыслом и содержанием. Он обладал опытом и профессионализмом, который передавал защитникам Абхазии. Указом первого президента Владислава Ардзинба Дмитрий удостоен высокого звания Герой Абхазии, — сказал Зантария. — В парке Славы среди сотни боевых друзей майор Чепенец обретет вечный покой.  Благодарны семье, лично супруге Елене Чепенец за выдержку и терпение".

На перезахоронение добровольца, защитника Абхазии Дмитрия Чепенца пришли руководство Абхазии, боевые друзья, жители республики, и даже туристы, узнавшие о мероприятии накануне.  

Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум

Идентификация останков добровольца стала возможной по совместной программе правительства Абхазии и Международного Комитета Красного Креста. Еще в 2013 году близкие родственники Дмитрия Чепенца приезжали в Абхазию, чтобы сдать анализы ДНК. С семьей встречался тогдашний премьер-министр республики Леонид Лакербая. 

Выступавшие на траурном митинге боевые друзья отмечали, что помнят слова Дмитрия Чепенца, в случае смерти похоронить его в столице свободной Абхазии. 

"Мы хотели бы, чтобы Дмитрия похоронили в Ткуарчалском мемориальном комплексе, но по завещанию героя, его хоронят в Сухуме, — сказал Герой Абхазии Отар Ломия. – Дима участвовал во многих операциях. Последняя операция проходила в 33 километрах от Ткуарчала, в горах.  Уже к завершению операции подходили, когда разведгруппу заметил враг. Он грудью защитил и дал возможность отступить своим боевым товарищам. Бесстрашный воин, который знал военное дело. Не просто спустя рукава, а с душой и сердцем  стоял впереди защитников. Как собственный дом и очаг, он отстаивал свободу Абхазии". 

По словам представителя Министерства обороны Абхазии Ильи Гамисония, Дмитрий Чепенец прибыл на Восточный фронт в начале мая 1993 года. 

Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум

"По согласованию с командованием Восточного фронта Дмитрия направили в распоряжение Ткуарчалского полка в качестве военного инструктора. Будучи высококлассным специалистом в области военной разведки, вооружения, минно-саперного дела майор Чепенец оказал большую помощь в обучении личного состава, подготовке групп, — сказал Гамисония. — Прикрывая отход своей группы, Дмитрий пал смертью героя 15 июля 1993 года. Все попытки вынести тело погибшего товарища под шквальным огнем противника тогда не увенчались успехом". 

Гамисония отметил, что под личным контролем министра обороны Мираба Кишмария проведено несколько поисковых операций, в ходе которых был добыт материал, позволивший впоследствии определить место захоронения убитого воина.  

Героя Абхазии Дмитрия Чепенца похоронили под залпы почетного караула в парке Славы в Сухуме. Каждый присутствовавший счел своим долгом насыпать  в могилу горсть земли, которую защитил доброволец.  

Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония перезахоронения останков Дмитрия Чепенца в Парке Боевой Славы в городе Сухум




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