Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России стартовал на территории Международного аэропорта имени Ардзинба в среду 13 сентября.

Прыжок с абхазским и российским флагом совершил 57-летний фельдшер-спасатель из Оренбурга Олег Баранов, по его словам, в ознаменование дружбы двух народов.

Около пятидесяти парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана приехали принять участие в соревновании ветеранов парашютного спорта. Среди них также и молодежная сборная России, самой юной участнице, студентке первого курса Московского авиационного института Владе Кривенко, 17 лет.

Парашютисты, разделившись на четыре группы, поочередно прыгнули с высоты 1 100 метров.

"А приземлиться они должны были в центр мата, установленного на взлетной полосе", — объяснил участник чемпионата из Казахстана Вячеслав Ли.

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, продлится в Сухуме до 18 сентября.