Праздничная колонна: как готовились к автопробегу в Сухуме

В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитников Абхазии.

К обеду среды 27 сентября десятки автолюбителей начали собираться у Государственного Драматического театра. Седаны и внедорожники, иномарки и российского производства, все были равны в этот день.

"Мы решили сделать этот праздник красочным и нас многие поддержали в этом. Автомобили участников автопробега будут разукрашены в цвета национального флага. Мы совершим небольшой автопробег по городу, возложим цветы в Парке славы. А дальше колонна под музыку и флагами пройдет по набережной Сухума", — рассказала специалист отдела молодежи комитета по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума Оксана Пачулия.

По словам Пачулия, акция была предложена комитетом и утверждена администрацией города и МВД Абхазии, сотрудники которого будут сопровождать автоколонну. Это идея вызвала большой интерес со стороны пользователей соц сетей и государственных организаций республики.

Подробнее об этом читайте здесь >>



