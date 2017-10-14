Спортивная суббота: финал кубка Евразии по плаванию и любительский забег в Сухуме

Финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег прошли в Сухуме в субботу, 14 октября.

На набережной Махаджиров в Сухуме 14 октября состоялись сразу два спортивных события: любительский забег "Сухумский октябрь" и финал Кубка Евразии по плаванию.

Более 120 пловцов из разных стран приехали в Сухум на финал Кубка Евразии по плаванию.

Первыми стартовали дети на дистанциях 300 и 1000 метров. В соревнованиях приняли участие 20 подопечных Сухумской детско-юношеской спортивной школы.

В забеге "Сухумский октябрь" зарегистрировались 302 человека. Самому молодому из них – Руслану Габуния – всего три года. Он решительно настроен преодолеть дистанцию в целых 1000 метров.

Команда Sputnik Абхазия также приняла участие в забеге "Сухумский октябрь". Пресс-секретарь информационного агентства Милана Возба прибежала второй в дистанции два с половиной километра.



