"Золото" Абхазии: как проходит сбор мандаринов в Гулрыпше

Новогодние подарки – мучение. Перед самым главным праздником года каждый ломает голову, что же на этот раз подарить. Как украсить елку, выбрать подарки и что в этом году в тренде, не только рассказала, но и показала корреспонденту Sputnik "хендмейдер" Сария Тания.

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