Заветный плод: не всем в России достанутся абхазские мандарины

К разочарованию российских поклонников традиционного новогоднего атрибута – абхазского мандарина, в этом году урожай этих оранжевых сочных плодов будет в два раза меньше. Корреспондент Sputnik Амра Амичба побывала на плантациях, поговорила с экспортерами и попыталась выяснить реальное положение дел.

Амра Амичба, Sputnik.

"Золотые" копи Абхазии

Когда в России гостеприимные хозяева к новогоднему столу выкладывают драгоценную в буквальном и переносном смысле "добычу", а благодарные гости с трепетом снимают кожуру, которая взрывается мельчайшими фонтанчиками сока, оставляя в комнате ни с чем не сравнимый аромат праздника, обязательно и почти сакрально звучит: "Абхазские!". Никогда не услышите: "Вот, турецкие!" или "Аргентинские!". Только "Абхазские!". Начинается же путь любимого лакомства с зеленых декабрьских плантаций Абхазии. Сейчас в республике +20˚С, и сбор мандаринов в самом разгаре.

"Вооружаешься перчатками и секатором, подходишь к дереву, аккуратненько берешь мандаринку, плодоножку режешь и в ведерце кладешь. Так работа и пошла", — объясняет у дерева сборщица Елена Удовинчук.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

Сама она из донецкого Славянска. Приехала на сезонные заработки.

"Мы впервые в Абхазии. Приехали просто, без проблем, даже загранпаспорт не понадобился, по внутреннему украинскому паспорту перешли границу. Мне здесь понравилось. И люди такие, добродушные люди", — светится она.

Три недели назад по совету знакомого из Абхазии Елена вместе с супругом приехали в субтропики на сбор урожая.

"Правда, подзаработать не получится, неурожай, видите, какой. Может, на следующий год еще приедем. Раньше я никогда не видела мандариновые деревья. Мы же их только на столе видим. Удивилась, что они такие высокие, мне казалось, они пониже. Покушали вдоволь. Только вы не пишите об этом, — смеется Елена. — Поначалу, конечно, вообще медленно все делала, не знаешь, держать ветку или мандаринку, густо растет листва, ну, а потом за две недели обучились. К полудню собрали уже девять ящиков".

В соседней бригаде трудится ее земляк, житель Луганской народной республики Николай Шара.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

"Отделились от нас, ну, чего уж там, если им так лучше. Скорость у него хорошая, Николай в день собирает 20 ящиков, привык уже, раньше нас приехал", — рассказывает Елена.

Декабрьский день выдался солнечным и теплым — то, что надо для сбора мандаринов. Температура +20˚С и даже немного выше. География сборщиков широкая: Украина, ЛНР, Чечня, Краснодарский край, разумеется, жители близлежащих сел. Всех ежедневно доставляют на плантацию два заказных автобуса. Всего пять бригад по 16 человек.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

"У нас на 91 гектаре растет 42 тысячи деревьев, — приводит точную статистику главный инженер агрохозяйства Георгий Боян. – По прогнозу, через несколько дней может пойти дождь, поэтому надо успеть собрать все. Больше половины уже собрано. Мороз в минус 1 градус может причинить вред плодам, если они останутся на деревьях до похолодания, то почернеют и уже не будут годны к продаже и употреблению".

Самые сноровистые "старатели", по его подсчетам, собирают до 35 ящиков "золота" в день – это почти полтонны плодов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

"Еще с советских времен нормой считается 200 килограммов на человека в день – это 14-15 ящиков, — уточнил агроном. — Платим 50 рублей за ящик. Так что, если работник соберет 20 ящиков в день, чистый заработок составит 1000 рублей".

Главным бедствием и одной из причин рекордно низкого урожая мандаринов в Абхазии стало нашествие мраморного клопа. "Вонючка" оказался отъявленным вредителем. Клоп не жрал плоды, а именно портил, высасывая из завязи сок. Внешне мандарин имеет относительно привычный вид, но к еде не пригоден – твердый и безвкусный. Такой никто не купит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба "Царское" варенье: как правильно сварить цитрусовый десерт

По словам Бояна, в отличие от частных угодий, крупные сельхозпредприятия смогли вовремя дать отпор вредителю, потому что не упустили момент для лечения.

"Может, свой приусадебный участок сельчанин обработал, но если в округе этого больше никто не сделал, никакой пользы нет. Мы, например, не только свою плантацию обработали, но и всю прилегающую лесополосу. Вместо обычных трех, провели обработку пять раз, — подчеркнул Григорий Боян. — В этом году по всей Абхазии неурожай из-за нашествия вредителя".

Борьба с мраморным клопом ведется силами республиканских властей и международных организаций, потрачено порядка 25 миллионов рублей, но результаты неутешительны. Уже сейчас закуплены ядохимикаты и феромоновые ловушки, чтобы по весне, когда вредитель выйдет из укромных мест перезимовки, начать более масштабную обработку сельхозугодий.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

Еще и весна со своими "капризами" подкачала как раз тогда, когда этого не ждали ни аграрии, ни деревья, только начинавшие цвести.

"В апреле-мае, в период цветения мандаринов, в Абхазии пошел холодный дождь. Для людей это не ощутимо, но для деревьев в цвету — пагубно, цветочки отмирают и гниют, — объясняет Боян. – Вместо ежегодных 600-700 тонн мандаринов, в этом году ожидаем 300".

И в целом по республике такая же ситуация. По данным Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, экспорт цитрусовых, к примеру, в ноябре этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2,5 раза. Если в ноябре 2016 года из Абхазии было экспортировано более 3,5 тысяч тонн цитрусовых, то в ноябре 2017 года не "наскребли" и полутора тысяч.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Абхазии в этом году ожидается около 16 тысяч тонн урожая цитрусовых. А вот в прошлом году таможня оформила 27 тысяч тонн.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

Мандарин отправляется в путь

У сельхозпредприятия есть свои постоянные оптовые покупатели. В этом году мандарин уходит по цене от 25 до 40 рублей за килограмм, в зависимости от размера.

"Абхазские мандарины ни с чем не спутаешь, — отмечает агроном. — Марокканские красивее на вид, потому что воском обрабатывают для блеска, но вкусовые качества у абхазского мандарина лучше. Мы применяем минимум ядохимикатов, столько сколько надо, не гонимся за урожайностью и не превышаем допустимые нормы".

Он объяснил, что настоящие абхазские мандарины на местном, да и на зарубежном рынке могут появиться только в середине ноября.

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

"То, что продается раньше этого времени, например, в октябре, точно не наши. Не объяснишь всем, что в Абхазии только в первых числах ноября начинается сбор", — говорит Григорий Боян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лагвилава: первая партия цитрусовых отправится в Россию в конце недели

При Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года была создана государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт", которая с ноября начала закупать у населения цитрусовые.

Предприятие посещал президент Абхазии Рауль Хаджимба, остался доволен. По словам руководителя "Абхазпродэкспорта" Амирана Лагвилава, компания намерена обеспечивать абхазскому сельхозпроизводителю беспрепятственный доступ к внешним рынкам.

"Наши мощности позволяют нам говорить о том, что мы можем переработать в сутки порядка 100-120 тонн, это наш максимум. Мы надеемся, что наши граждане, те, кто хочет реализовать свою продукцию, воспользуются нашими услугами, — подчеркнул руководитель предприятия. — "Абхазпродэкспорт" готов принимать у населения цитрусовые".

При этом подчеркивается, что "Абхазпродэкспорт" – компания, ориентированная не на извлечение прибыли, а на поддержку крестьян, чтобы у них не было проблем со сбытом урожая.

© Sputnik. Константин Грецов Продажа мандарин на сухумском рынке

"У нас есть фиксированная цена, ниже которой мы не принимаем продукцию, цена на мандарины от 22 до 35 рублей за килограмм. Мы подписали большой контракт на территории крупнейшей продовольственной базы России "Фуд сити", и мы будем реализовывать продукцию через площадку, которая создана на "Фуд сити", — подчеркнул Лагвилава.

Таким образом, не только частники, но и на государственном уровне в республике озаботились вопросами реализации и экспорта сельхозпродукции и мандаринов, в частности. Главное — чтобы они были.

"Старатель" с 20-летним стажем

Елена — пенсионерка, местная, ей 68 лет. Живет недалеко от плантации и уже больше 20 лет работает "на мандаринах".

© Sputnik / Илона Хварцкия Сбор урожая мандаринов в Гулрыпше

"Осенний сбор урожая – это не единственное, что нужно делать на плантации. Пока до сбора плода дойдет, весной и летом тоже много работы: надо косить, копать, удобрение добавить, обрезать старые ветки, лечить и так далее. Раньше я была задействована во всех этапах, но сейчас только на сборе. Заработок на плантации – основной доход пенсионерки. Мое благосостояние зависит от этой плантации", — сообщает она.

Опытным взглядом окидывает бескрайние "золотые копи" Гулрыпша и выносит свое "экспертное" заключение.

"В прошлом году на этих деревьях висело больше плодов", — сказала с грустью она.