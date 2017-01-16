С жертвами крушения Ту-154 прощаются на Федеральном мемориальном кладбище

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. На Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье началось прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море, передает РИА Новости.

Проститься с погибшими приехали родные и близкие, сослуживцы и руководство Минобороны во главе с министром Сергеем Шойгу.

© Sputnik. Илья Питалев Прощание с Доктором Лизой проходит в Москве

После церемонии прощания жертвы катастрофы, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, по желанию родственников будут с воинскими почестями похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.