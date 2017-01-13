Журналистов первого канала, погибших при крушении Ту-154, похоронят 16 января

Руководитель информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поделился своими воспоминаниями о событиях января 1991 года в Вильнюсе, рассказал, почему литовские власти лишили его медали "за освещение пути к свободе", и объяснил, что сейчас мешает странам Балтии отказаться от русофобии.

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