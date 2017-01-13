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В Сочи жители города несут цветы и свечи к площади Южного мола морского порта

Журналистов первого канала, погибших при крушении Ту-154, похоронят 16 января

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (76)
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Похороны троих журналистов Первого канала российского телевидения, погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, планируется провести 16 января.

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. 16 января планируется провести похороны троих журналистов Первого канала российского телевидения, погибших при крушении самолета Ту-154 Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

"Похороны троих погибших в авиакатастрофе журналистов Первого канала планируются на понедельник", — сказал собеседник, не уточнив место погребения.

По его информации, в пятницу Минобороны России начало передачу идентифицированных останков Дмитрия Рункова, Вадима Денисова и Александра Сойдова их родственникам.

"Генетическая экспертиза найденных останков людей, находившихся на борту разбившегося самолета, продолжается", — добавил собеседник.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (76)

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