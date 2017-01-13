Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. На Новодевичьем кладбище в Москве 16 января пройдут похороны главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, церемония начнется в 10.00, передает РИА Новости со сылкой на сайт президентского Совета по правам человека.
Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".