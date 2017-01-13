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Директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка (Доктор Лиза)

Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник

© Sputnik. Алексей Никольский
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (76)
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Похороны главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik. На Новодевичьем кладбище в Москве 16 января пройдут похороны главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, церемония начнется в 10.00, передает РИА Новости со сылкой на сайт президентского Совета по правам человека.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда".

(1:13 / 8.29Mb / просмотров видео: 663)
RUPTLY
© RUPTLY.
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (76)

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