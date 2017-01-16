С погибшими журналистами Первого канала и НТВ прощаются в "Останкино"

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. В понедельник в телецентре "Останкино", началась гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 министерства обороны РФ журналистам Первого канала и телеканала НТВ, передает РИА Новости.

Коллеги журналистов приходят проститься с погибшими в авиакатастрофе сотрудниками телеканалов, люди приносят цветы.

В коридоре на стенах телецентра черным материалом занавешены все фотографии, зеркала.

Похороны нескольких журналистов пройдут позже в этот же день, а журналиста Первого канала Дмитрия Рункова похоронят с воинскими почестями во вторник на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище, сообщила ранее представитель администрации города.

© Sputnik. Илья Питалев Прощание с Доктором Лизой проходит в Москве

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Среди погибших – журналисты Первого канала корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

Похороны журналистов телеканала "Звезда" прошли в субботу.