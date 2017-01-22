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Белый дом

Белый дом обещал "призвать к ответу" СМИ

REUTERS/Lucas Jackson
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Темы:
Выборы президента в США (60)
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Белый дом обещал "призвать к ответу" прессу, чьи репортажи считает неправильными, заявил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер.

СУХУМ, 22 янв — Sputnik. "Призвать к ответу" прессу, чьи репортажи считает неправильными, обещал Белый дом, заявил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Впервые появившись в зале для брифингов, он заявил, что "некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами", освещая инаугурацию Дональда Трампа накануне в Вашингтоне.

Спайсер назвал "особенно возмутительным" и "безответственным" ошибочное сообщение репортера пула Белого дома, согласно которому, из Овального кабинета убрали бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга

Первый танец 45-го президента США после инагурации
© RUPTLY.
Инаугурационный танец Трампа с супругой

Во втором случае, по словам Спайсера, принижалось число участников инаугурации. "Фотографии церемонии инаугурации были специально кадрированы в одном конкретном твите, чтобы специально принизить огромную поддержку людей, собравшихся на Национальной аллее", — заявил Спайсер.

По его словам, эффект небольшого присутствия создался из-за белого пластика, которым был покрыт газон Национальной аллеи, что "подсветило" пустые места. "Это самая большая аудитория, которая когда-либо смотрела инаугурацию, как лично, так и по всему миру, вот и все", — заявил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, были полностью заполнены людьми три района, на которых могло поместиться 250 тысяч, 220 тысяч и 250 тысяч людей соответственно. Таким образом, Спайсер оценил число участников инаугурации примерно в 720 тысяч человек.

Ранее СМИ в США сравнивали инаугурацию Трампа с первой инаугурацией Барака Обамы, на которой присутствовало, согласно оценкам, до 1,9 миллиона человек. Из-за высокой политизированности вопроса закон запрещает Национальной службе парков заниматься оценкой численности людей.

В субботу в Вашингтоне прошли массовые протесты против Трампа, которые насчитывали, по разным оценкам, до 500 тысяч человек.

Спайсер отказался ответить на какие-либо вопросы и покинул аудиторию, оставив журналистов в растерянности. В репортаже пресс-пула Белого дома сообщается, что заявления Спайсера были "гневными".

Темы:
Выборы президента в США (60)

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