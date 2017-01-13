Чтобы сорвать инаугурацию, противники Трампа готовят массовые протесты

​СУХУМ, 13 янв — Sputnik. 20 января в американской столице ожидаются многотысячные демонстрации, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Она планирует заблокировать 12 контрольно-пропускных пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.Voices from inside the movement #Disruptj20 https://t.co/1CUgTUtoNX pic.twitter.com/VP3UVi98xx

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"Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание", — цитирует источник активиста Дэвида Терстона.

​На своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.

После неожиданной победы Трампа на президентских выборах в крупных городах США прошли выступления тысяч его противников. Основными очагами протестов стали Нью-Йорк, Атланта, Портленд, Сан-Диего в штате Калифорния и Роял Оак в штате Мичиган.