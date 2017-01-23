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Сессии мирных переговоров по Сирии в Астане в Rixos President Hotel

Встреча по Сирии началась в Астане

© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
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Переговорщики сидят в следующем порядке: Казахстан, Иран, делегация правительства Сирии, ООН, США, делегация вооруженной оппозиции Сирии, Турция, Россия.

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Встреча по Сирии началась в Астане, делегации Дамаска и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров, передает РИА Новости.

Мечеть Нур Астана в Астане, где проходят мирные переговоры по ситуации в Сирии
© AFP/ Kirill KUDRYAVTSEV
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Стороны консультаций ближайшие несколько часов проведут за большим круглым столом, который призван объединить позиции переговорщиков, а не противопоставить их.

Организаторы встречи намеренно отказались от табличек для официального Дамаска и оппозиции, просто обозначив их как "Сирийская Арабская Республика", ведь главное, по словам представителя организаторов, "усадить всех за один стол".

Переговорщики сидят в следующем порядке (от условных 12 часов по часовой стрелке): Казахстан, Иран, делегация правительства Сирии, ООН, США, делегация вооруженной оппозиции Сирии, Турция, Россия.

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