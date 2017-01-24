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В Сочи жители города несут цветы и свечи к площади Южного мола морского порта

В память об артистах ансамбля Александрова пройдет концерт в Екатеринбурге

© Sputnik. Нина Зотина
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (81)
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Концерт в память об артистах ансамбля имени Александрова, погибших в результате авиакатастрофы 25 декабря 2016 года, состоится в Екатеринбурге 3 февраля.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В память об артистах ансамбля имени Александрова, погибших в результате авиакатастрофы 25 декабря 2016 года состоится концерт в Екатеринбурге 3 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ансамбля песни и пляски ЦВО. 

"Третьего февраля в Доме офицеров в 19:00 состоится концерт памяти наших коллег из ансамбля имени Александрова. Будут участвовать наш ансамбль и оркестр штаба ЦВО. Вход бесплатный", — сказал представитель ансамбля округа.

В декабре самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (81)

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