В память об артистах ансамбля Александрова пройдет концерт в Екатеринбурге

СУХУМ, 24 янв – Sputnik. В память об артистах ансамбля имени Александрова, погибших в результате авиакатастрофы 25 декабря 2016 года состоится концерт в Екатеринбурге 3 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ансамбля песни и пляски ЦВО.

"Третьего февраля в Доме офицеров в 19:00 состоится концерт памяти наших коллег из ансамбля имени Александрова. Будут участвовать наш ансамбль и оркестр штаба ЦВО. Вход бесплатный", — сказал представитель ансамбля округа.

В декабре самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.