Людей, попавших под иммиграционный указ Трампа будет перевозить Air France

СУХУМ, 4 фев — Sputnik. Французская авиакомпания Air France заявила, что будет перевозить людей, попавших под иммиграционный указ Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. В пятницу вечером федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение данного указа. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

"Начиная с сегодняшнего дня мы выполняем решение этого суда. Гражданам указанных стран вновь разрешается летать в Соединенные Штаты при условии, что их документы и визы в порядке", — цитирует агентство заявление представителя авиакомпании Эрве Эршлер.