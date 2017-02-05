Суд отверг жалобу на решение о приостановке указа Трампа

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Запрос министерства юстиции США об отмене судебного решения по миграционному указу отклонил апелляционный суд страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В субботу министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда по миграционному указу Трампа.

Апелляционный суд установил для минюста крайний срок подачи ответа истца на возражения ответчика по иску. Записка должна быть подана до понедельника.

Документ, который подписал Трамп на прошлой неделе, приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа, это предписание приостанавливает действие документа по всей стране.



