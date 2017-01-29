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Певица Рианна

"Аморальной свиньей" назвала Трампа Рианна

(AP Photo/Thibault Camus, File)
В мире
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Популярная певица Рианна назвала Дональда Трампа "аморальной свиньей". Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны.

СУХУМ, 29 янв — Sputnik. "Аморальной свиньей" назвала Дональда Трампа популярная певица Рианна, передает РИА Новости.

"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (тут Рианна использует сокращение BS от ругательного слова — ред.)", — написала она в Twitter.

​Судя по всему, возмущение певицы связано с ужесточением Трампом миграционного законодательства страны. В частности, его указом ограничен въезд в страну держателям грин-кард из семи ближневосточных стран. Также он распорядился начать строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Сама Рианна (настоящее имя Робин Рианна Фенти — ред.) родилась на Барбадосе, но в 16 лет переехала в США, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе. Певица принимала участие в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации.

(1:55 / 15.51Mb / просмотров видео: 593)
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Женские марши против Трампа в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Париже

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