Дроздов поддержал урок биологии в океанариуме для участников "Ты супер!"

СУХУМ, 27 фев – Sputnik. На днях участники музыкального конкурса "Ты супер!" побывали в огромном океанариуме в "Крокус Сити", где впервые увидели невероятной красоты экзотических рыб и других удивительных обитателей подводного мира.

© Sputnik. Алана Сабеева Плюшевый мишка и мамалыга: Валерия Адлейба встретилась с послом Абхазии

Николай Дроздов, российский ученый-эколог и зоолог, доктор биологических наук поддержал инициативу организаторов конкурса.

"Не всякий московский школьник имеет возможность вместо обычных уроков биологии вдруг очутиться в мире таинственных обитателей подводного мира. Я признателен продюсерам проекта: ребенок пока растет – он же настоящий исследователь! Нужно поощрять интерес и давать исчерпывающие ответы "почемучкам", не только посредством учебников. Замечательно, что проект "Ты супер!" организовал для конкурсантов такой показательный урок. Представляю, какое впечатление произвел подводный мир на этих особенных детишек, ведь для многих это была их первая столь близкая встреча с обитателями подводного мира", — сказал Дроздов.

Ребята были счастливы посетить огромный столичный океанариум, в котором легко заблудиться: пятиметровые резервуары занимают почти 10 тысяч квадратных метров. В этих бесконечных коридорах прямо над головами восторженных ребят проплывали акулы и барракуды, стайками носились скаты, медленно гребли черепахи.

Больше всего ребят увлекла щука. Они дружно следовали за рыбой по всем туннелям, чтобы, как в сказке, загадать желание "По щучьему велению, по моему хотению…". Однако конкурсанты не привыкли рассчитывать только на счастливые случайности. По возвращении в санаторий дети побежали репетировать свои концертные номера.

Следующий выпуск проекта "Ты супер!" выйдет в эфир 4 марта в 20:00 на телеканале НТВ.

В субботнем шоу впервые в рамках конкурса выступит участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба, воспитанница Очамчырской школы-интерната.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.



