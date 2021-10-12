https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-obsudil-v-moskve-voprosy-vozobnovleniya-vozdushnogo-soobscheniya-v-abkhazii-1035832828.html

Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии

Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии

Планируется, что первые рейсы Сухумский аэропорт примет к январю 2024 года. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T18:12+0300

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2021-10-12T18:12+0300

в абхазии

москва

аслан бжания

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии. Были определены порядок и схема реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений. Президент Абхазии и глава Росавиации договорились о дальнейших шагах для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией. Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-vstretilsya-v-moskve-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-i-gazproma-1035829018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Aviator-o-Sukhumskom-aeroporte-stanet-goryachey-tochkoy-vyzyvayuschiy-interes-stran-k-Abkhazii-1033261706.html

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москва, аслан бжания, сухумский аэропорт