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Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии
Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии
Планируется, что первые рейсы Сухумский аэропорт примет к январю 2024 года. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T18:12+0300
2021-10-12T18:12+0300
2021-10-12T18:12+0300
в абхазии
москва
аслан бжания
сухумский аэропорт
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Стороны обсудили вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии. Были определены порядок и схема реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений. Президент Абхазии и глава Росавиации договорились о дальнейших шагах для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией. Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/bzhaniya-vstretilsya-v-moskve-s-predstavitelyami-gazprom-promgaza-i-gazproma-1035829018.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210922/Aviator-o-Sukhumskom-aeroporte-stanet-goryachey-tochkoy-vyzyvayuschiy-interes-stran-k-Abkhazii-1033261706.html
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москва, аслан бжания, сухумский аэропорт
Бжания обсудил в Москве вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии
Планируется, что первые рейсы Сухумский аэропорт примет к январю 2024 года.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии.
Были определены порядок и схема реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений.
Президент Абхазии и глава Росавиации договорились о дальнейших шагах для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией.
Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.