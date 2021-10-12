Мосалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: хорошо работает для "недалеких"

"Дело не только в блокировке VPN, дело еще в блокировке конкретных ресурсов, с которыми майнер собирается работать. Блокировка VPN - дело правильное, потому что, если VPN включен, все остальные ограничения смысла не имеют. То есть человек начинает видеть запрещенные сайты. Поэтому VPN нужно ограничивать в использовании. VPN делит людей на две части: грамотного человека так не остановишь, он найдет способ найти новый VPN, а вот большая часть людей поленится и не сможет. Блокировка VPN хорошо работает, когда нужна блокировка от "недалекой" молодежи. Это очень хорошо работает для экстремистских групп, для майнинга. То есть там, где основную массу составляет "недалекий" народ, которому под нос сунут и скажут: "нажми сюда, потом сюда". Для того чтобы совсем ограничить, ограничение VPN не справится, потому что грамотный человек умеет обходить VPN. У грамотного человека это займет 10 минут. Но в целом, это ситуацию сильно оздоравливает", – отметил эксперт.