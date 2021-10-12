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Мосалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: хорошо работает для "недалеких"
Мосалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: хорошо работает для "недалеких"
Эксперт в области информационной безопасности Андрей Мосалович в эфире радио Sputnik рассказал, какой эффект в борьбе с майнингом дает ограничение доступа к... 12.10.2021, Sputnik Абхазия
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Масалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: дело правильное
Масалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: дело правильное
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN. Насколько эта мера эффективна в борьбе с майнингом рассказал нам по телефону эксперт в области информационной безопасности Андрей Мосалович.Подробности слушайте в аудиофайле.
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майнинг в абхазии, аудио

Мосалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: хорошо работает для "недалеких"

17:24 12.10.2021 (обновлено: 18:18 12.10.2021)
75
Радио
Масалович о блокировке VPN в борьбе с майнингом: дело правильное
Эксперт в области информационной безопасности Андрей Мосалович в эфире радио Sputnik рассказал, какой эффект в борьбе с майнингом дает ограничение доступа к VPN.
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN.
Насколько эта мера эффективна в борьбе с майнингом рассказал нам по телефону эксперт в области информационной безопасности Андрей Мосалович.

"Дело не только в блокировке VPN, дело еще в блокировке конкретных ресурсов, с которыми майнер собирается работать. Блокировка VPN - дело правильное, потому что, если VPN включен, все остальные ограничения смысла не имеют. То есть человек начинает видеть запрещенные сайты. Поэтому VPN нужно ограничивать в использовании. VPN делит людей на две части: грамотного человека так не остановишь, он найдет способ найти новый VPN, а вот большая часть людей поленится и не сможет. Блокировка VPN хорошо работает, когда нужна блокировка от "недалекой" молодежи. Это очень хорошо работает для экстремистских групп, для майнинга. То есть там, где основную массу составляет "недалекий" народ, которому под нос сунут и скажут: "нажми сюда, потом сюда". Для того чтобы совсем ограничить, ограничение VPN не справится, потому что грамотный человек умеет обходить VPN. У грамотного человека это займет 10 минут. Но в целом, это ситуацию сильно оздоравливает", – отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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