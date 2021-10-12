https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-oktyabrya-1035823717.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 октября

В среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектор южного циклона. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T14:55+0300

2021-10-12T14:55+0300

2021-10-12T15:11+0300

в абхазии

погода

погода в абхазии - 2021

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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В среду 13 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами в порывах до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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погода, погода в абхазии - 2021