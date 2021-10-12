https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/sud-doprosil-ochevidtsev-prestupleniya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1035834599.html

Суд допросил очевидцев преступления по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд допросил очевидцев преступления по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 12 октября. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T19:30+0300

2021-10-12T19:30+0300

2021-10-12T22:04+0300

стрельба на набережной сухума

дело о тройном убийстве на набережной сухума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102963/87/1029638769_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_a729390f78f5a1e2b7065f05000a3576.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки Mercedes-Benz и Lexus GX – и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Асмат Цвижба, Sputnik."Потерянные" номераЗаседание началось с оглашения предварительных показаний свидетеля Узун Якуб-оглы Мурата ввиду его смерти. Причина смерти – механическая асфиксия.В своих показаниях свидетель рассказывал, что приобрел машину марки BMW с госномерами "А 122 РН ABH" в неисправном состоянии.Тогда были озвучены показания Зухраба Шенкао, в которых он рассказал, что был задержан в 2019 году и доставлен в МВД, под давлением силовиков подписал отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств и был арестован на 15 суток. Шенкао утверждает, что под давлением сотрудники МВД настаивали, чтобы он сказал, что номера "А 122 РН" он получил от Якуб-оглы и передал обвиняемому Эрику Чкадуа."В действительности Чкадуа Эрик примерно в начале сентября спрашивал, нет ли у меня каких-то автомобильных номеров, объясняя просьбу тем, что, находясь под домашним арестом, хочет сменить номера на машине отца и неприметно ездить к своей дочери", –объяснил свидетель.На просьбу Чкадуа Шенкао ответил, что может отдать ему номера от его иномарки, которая пострадала в аварии и стоит на стоянке в России. Спустя несколько дней Чкадуа пришел за номерами, но в месте, где они должны были находиться, их не оказалось. Более тема не поднималась.Как оказалось, номера находились дома у Жанны Шенкао. В октябре свидетель, взяв с собой номера, отправился забирать свою машину и вернулся на ней в Абхазию.Однако в своих показаниях Якуб-оглы рассказал, что не смог отремонтировать машину и решил продать ее на запчасти. Номерные знаки оставил себе.Спустя несколько месяцев сосед свидетеля Зухраб Шенкао попросил его дать ненужные номера, на что он согласился. А 22 ноября 2019 года Шенкао попросил Якуб-оглы сказать о том, что он потерял свои номера, если кто-то о них спросит. Этой просьбе свидетель значения не придал.Погоня не удаласьОстальная часть заседания была посвящена допросу свидетелей, которые так или иначе стали очевидцами стрельбы на набережной Махаджиров 22 ноября 2019 года.Оперуполномоченный МВД Наур Джинджолия рассказал, что 22 ноября, находясь на рабочем выезде с коллегой Абзагуом Туйба, он услышал со стороны набережной звуки стрельбы. Силовики приняли решение отправиться к месту происшествия.Остановившись недалеко от Национального банка, Джинджолия достал находящееся в авто табельное оружие и направился в сторону набережной.У ресторана "Сан-Ремо" Джинджолия обнаружил большое количество гильз, машины с пробитыми стеклами и дверями, лужи крови, но тел к моменту его прихода не было."Было очень большое количество людей, у которых я спросил, что произошло, на что кто-то из толпы сказал, что, кажется, стреляли. И мне стало известно, что стреляли в Шамба, Авидзба и девушку-официантку. Когда мне стало понятно, что произошла перестрелка, я сообщил в дежурную часть и уже находился на месте, дожидаясь сотрудников прокуратуры", – сказал он.В своих показания Абзагу Туйба рассказал, что к моменту, как они с Джинджолия подъезжали к набережной, в сторону сухумской школы №2 на повышенной скорости выехали две машины – затонированная белая Toyota Mark 2, из задней двери которой торчало дуло автомата, и ToyotaCrown."Я тут же сказал Науру, что вот, это они, кто выстрелил. Не услышав меня, он ушел. Я припарковал машину и ушел за ним", – добавил он.Туйба объяснил, что не стал преследовать машины, так как к тому моменту уже находился один и без оружия. О том, что увидел проезжающие машины сам свидетель в дежурную часть МВД сообщать не стал, так как, по его словам, был уверен, что об этом доложит Джинджолия.Свидетели поневолеПосле перерыва были допрошены свидетели, которые находились недалеко от места преступления 22 ноября 2019 года.Свидетель Нугзар Есиава рассказал, что в этот день пил кофе на Брехаловке, когда услышал перестрелку у ресторана "Сан-Ремо". По словам мужчины, один из преступников был одет в военную форму зеленого цвета и черную маску и стрелял прицельно по людям из автомата. На чем стрелявшие приехали и уехали свидетель не видел.После стрельбы одного из пострадавших с ранением ноги посадили в машину Есиава для того, чтобы отвезти в больницу, но машина не завелась, так как "была перебита вся проводка". В целом, по словам Есиава, в машину попало 17 пуль.Свидетель Астамур Отырба тоже пришел на Брехаловку выпить кофе, услышал выстрелы и увидел двоих стрелявших из автомата мужчин в масках у машины.После допроса свидетелей представитель Генпрокуратуры Даур Амичба ходатайствовал об оглашении депонированных показаний Зухраба Шенкао, который находится за пределами Абхазии. Были предприняты попытки его вызова в суд, но, как оказалось, указанный им адрес не существует."Дело в том, что мы планируем в дальнейшем представлять доказательства, на которые имеется ссылка к показаниям Шенкао. Отсутствие ссылок на его допрос мешает государственному обвинению в дальнейшем представлять другие доказательства со ссылкой на него", – объяснил Амичба.Сторона защиты выступила против оглашения показаний, адвокаты посчитали, что суд еще не исчерпал всех возможностей привода свидетеля и уточнения его местонахождения. Адвокат Марина Тания заявила, что в показаниях свидетеля существует много противоречий, которые могут быть устранены только при допросе в зале суда.Посовещавшись на месте, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства и подвергнуть Шенкао принудительному приводу на следующее заседание, которое состоится 19 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210914/Avtomobilnye-voprosy-sud-doprosil-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-Sukhume-1033209486.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191122/Strelba-na-naberezhnoy-Sukhuma-est-pogibshie-i-ranenye-1028872748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211005/Konflikt-v-SIZO-sud-prodolzhil-dopros-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-1033356608.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стрельба на набережной сухума, дело о тройном убийстве на набережной сухума