https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/tri-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii--1035837679.html
Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 235 человек из 711 протестированных в Абхазии. 12.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-12T22:27+0300
2021-10-12T22:27+0300
2021-10-12T23:00+0300
в абхазии
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Мужчины 69 и 40 лет с диагнозом коронавирусная инфекция умерли в Гудаутской ЦРБ. В российском военном госпитале умерла женщина 1940 года рождения.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29167 человек. Зарегистрировано 428 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Gospital-Minoborony-Rossii-prinyal-v-Sukhume-bolee-tysyachi-patsientov-s-COVID-19-1033395759.html
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ситуация с коронавирусом в абхазии
Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
22:27 12.10.2021 (обновлено: 23:00 12.10.2021)
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 235 человек из 711 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Мужчины 69 и 40 лет с диагнозом коронавирусная инфекция умерли в Гудаутской ЦРБ. В российском военном госпитале умерла женщина 1940 года рождения.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29167 человек. Зарегистрировано 428 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.