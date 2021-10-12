https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/tri-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii--1035837679.html

Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 235 человек из 711 протестированных в Абхазии. 12.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-12T22:27+0300

2021-10-12T22:27+0300

2021-10-12T23:00+0300

в абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103010/28/1030102884_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_118c5126b4d0063681e7ab199788f70a.jpg

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Три пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Мужчины 69 и 40 лет с диагнозом коронавирусная инфекция умерли в Гудаутской ЦРБ. В российском военном госпитале умерла женщина 1940 года рождения.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 95 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29167 человек. Зарегистрировано 428 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Gospital-Minoborony-Rossii-prinyal-v-Sukhume-bolee-tysyachi-patsientov-s-COVID-19-1033395759.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в абхазии