https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/abkhaziya-primet-uchastie-v-forume-molodykh-diplomatov-v-moskve-1035883293.html
Абхазия примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве
Абхазия примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве
IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы" проходит в Москве 13-15 октября. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Представители МИД Абхазии принимают участие в IV Глобальном форуме молодых дипломатов "Дипломатия Победы".Всего в форуме принимают участие 100 иностранных дипломатов из более 60 стран.Форум представляет собой уникальную дискуссионную площадку с участием известных дипломатов, представителей власти и общественных деятелей. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участникам Форума в будущем предстоит вместе выстраивать политическую архитектуру."Когда вы уже знакомы, когда вы уже единомышленники и сумели в рамках Форума молодых дипломатов сгладить какие-то вопросы и противоречия – это совершено другой уровень взаимопонимания. Форум молодых дипломатов – это важнейшее мероприятие, сложно переоценить то, что достигается путем живого общения между молодыми дипломатами разных стран", - отметил Слуцкий.14 октября в Музее Победы пройдет пленарное заседание "Великая Победа над нацизмом: сохраняя память и историю, укрепляя фундамент для мирного будущего". В рамках заседания с видеообращением к молодым дипломатам обратится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главным итогом Форума станет презентация Устава Международной ассоциации молодых дипломатов, совместная работа над которым велась в течение нескольких лет представителями разных государств, а также принятие Меморандума IV Глобального Форума "Дипломатия Победы".Организаторы мероприятия - Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России.
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Абхазия примет участие в форуме молодых дипломатов в Москве
IV Глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия Победы" проходит в Москве 13-15 октября.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Представители МИД Абхазии принимают участие в IV Глобальном форуме молодых дипломатов "Дипломатия Победы".
Всего в форуме принимают участие 100 иностранных дипломатов из более 60 стран.
Форум представляет собой уникальную дискуссионную площадку с участием известных дипломатов, представителей власти и общественных деятелей.
Ключевая тема текущего форума - важность дипломатической работы по сохранению исторической памяти, в частности, недопущение искажения итогов Второй мировой войны.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что участникам Форума в будущем предстоит вместе выстраивать политическую архитектуру.
"Когда вы уже знакомы, когда вы уже единомышленники и сумели в рамках Форума молодых дипломатов сгладить какие-то вопросы и противоречия – это совершено другой уровень взаимопонимания. Форум молодых дипломатов – это важнейшее мероприятие, сложно переоценить то, что достигается путем живого общения между молодыми дипломатами разных стран", - отметил Слуцкий.
14 октября в Музее Победы пройдет пленарное заседание "Великая Победа над нацизмом: сохраняя память и историю, укрепляя фундамент для мирного будущего". В рамках заседания с видеообращением к молодым дипломатам обратится министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Главным итогом Форума станет презентация Устава Международной ассоциации молодых дипломатов, совместная работа над которым велась в течение нескольких лет представителями разных государств, а также принятие Меморандума IV Глобального Форума "Дипломатия Победы".
Первый форум состоялся в 2017 году на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Организаторы мероприятия - Совет молодых дипломатов МИД России (СМД), Федеральное агентство по делам молодежи и Дипломатическая академия МИД России.