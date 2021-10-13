https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-430-1035885018.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 430

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 430

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 158 человек из 521 протестированного в Абхазии. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T23:03+0300

2021-10-13T23:03+0300

2021-10-13T23:35+0300

в абхазии

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 430, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 84 лет. В российском военном госпитале скончалась женщина 1963 года рождения.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 29325 человек. Выздоровели 24207 человек.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 34, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 94 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vaktsinolog-schitaet-chto-koronavirus-ostanetsya-s-nami-navsegda-1035879358.html

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ситуация с коронавирусом в абхазии