https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vaktsinolog-schitaet-chto-koronavirus-ostanetsya-s-nami-navsegda-1035879358.html
Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
По мнению специалисты, клетки человеческого организма "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом, "запоминая" его. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T18:45+0300
2021-10-13T18:45+0300
2021-10-13T18:45+0300
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035876622_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f9784f8edac234c477faf141109ef5a8.jpg
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, пишет РИА Новости со ссылкой на вакцинолога Евгения Тимакова."Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/gintsburg-sputnik-layt-mozhet-prodlit-zaschitnyy-effekt-ot-covid-19-na-shest-mesyatsev-1035878827.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035876622_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_aa98d9bada5dd7d53eeeaff906523768.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
По мнению специалисты, клетки человеческого организма "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом, "запоминая" его.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik.
Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, пишет РИА Новости
со ссылкой на вакцинолога Евгения Тимакова.
"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.
Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".