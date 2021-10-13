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Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда
По мнению специалисты, клетки человеческого организма "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом, "запоминая" его. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T18:45+0300
2021-10-13T18:45+0300
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, пишет РИА Новости со ссылкой на вакцинолога Евгения Тимакова."Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/gintsburg-sputnik-layt-mozhet-prodlit-zaschitnyy-effekt-ot-covid-19-na-shest-mesyatsev-1035878827.html
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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда

18:45 13.10.2021
398
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота онкодиспансера в Тамбове
Работа онкодиспансера в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Сухоруков
/
Перейти в фотобанк
По мнению специалисты, клетки человеческого организма "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом, "запоминая" его.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, пишет РИА Новости со ссылкой на вакцинолога Евгения Тимакова.
"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.
Выездная вакцинация в салоне красоты в Новосибирске - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
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17:15
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Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".
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