https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/vaktsinolog-schitaet-chto-koronavirus-ostanetsya-s-nami-navsegda-1035879358.html

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда

Вакцинолог считает, что коронавирус останется с нами навсегда

По мнению специалисты, клетки человеческого организма "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом, "запоминая" его. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T18:45+0300

2021-10-13T18:45+0300

2021-10-13T18:45+0300

россия

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Коронавирус "останется с нами навсегда", переболеют все, пишет РИА Новости со ссылкой на вакцинолога Евгения Тимакова."Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами с второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты " дети сейчас болеют чаще", - сказал Тимаков на пресс-конференции.Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/gintsburg-sputnik-layt-mozhet-prodlit-zaschitnyy-effekt-ot-covid-19-na-shest-mesyatsev-1035878827.html

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