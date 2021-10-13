https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/gintsburg-sputnik-layt-mozhet-prodlit-zaschitnyy-effekt-ot-covid-19-na-shest-mesyatsev-1035878827.html

Гинцбург: "Спутник Лайт" может продлить защитный эффект от COVID-19 на шесть месяцев

Гинцбург: "Спутник Лайт" может продлить защитный эффект от COVID-19 на шесть месяцев

Доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T17:15+0300

2021-10-13T17:15+0300

2021-10-13T17:41+0300

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. "Спутник Лайт" способен продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.По нынешним стандартам ВОЗ, достаточным считается уровень антител IgG — около 300 BAU."Этот диапазон наиболее часто встречающийся при использовании "Спутника V", и поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", — сказал ученый на брифинге.По его мнению, бустирование (продление эффекта) особенно актуально в свете борьбы со "злостным" штаммом "дельта".Сейчас в России налажено производство четырех вакцин от SARS-CoV-2 — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Также Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному. Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Rospotrebnadzor-srednyaya-prodolzhitelnost-techeniya-koronavirusa-11-dney-1033390345.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19