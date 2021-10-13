https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mchs-anonim-soobschil-o-minirovanii-banka-v-sukhume-1035870948.html
МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
Здание "Гарант-банка" в Сухуме окружено сотрудниками правоохранительных органов. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T13:32+0300
2021-10-13T13:32+0300
2021-10-13T14:30+0300
в абхазии
происшествия
минирование
сухум
мчс абхазии
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии со ссылкой на МВД. Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html
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происшествия, минирование, сухум, мчс абхазии
МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
13:32 13.10.2021 (обновлено: 14:30 13.10.2021)
Здание "Гарант-банка" в Сухуме окружено сотрудниками правоохранительных органов.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии со ссылкой на МВД.
Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.
Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.