Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mchs-anonim-soobschil-o-minirovanii-banka-v-sukhume-1035870948.html
МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
Здание "Гарант-банка" в Сухуме окружено сотрудниками правоохранительных органов. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T13:32+0300
2021-10-13T14:30+0300
в абхазии
происшествия
минирование
сухум
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035848363_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_644e5e62fbe9e00f1c7533c626591123.jpg
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии со ссылкой на МВД. Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035848363_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4b6b1c026a469544f0e8fee37d68d9e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, минирование, сухум, мчс абхазии

МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме

13:32 13.10.2021 (обновлено: 14:30 13.10.2021)
267
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина МЧС Абхазии
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Здание "Гарант-банка" в Сухуме окружено сотрудниками правоохранительных органов.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии со ссылкой на МВД.
Гарант-Банк в Сухуме окружили сотрудники правоохранительных органов - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2021
В Абхазии
Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:49
544
4
Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.
Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45График "вееров" в Абхазии будет зависеть от объема электроперетока из России
16:32Такие обстоятельства: Блабба о подготовке абхазских энергетиков к зиме
16:25У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
16:00Винное дело: как собирают виноград в селе Гумиста
15:22Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 октября
14:51Уголовное дело возбудили против сотрудников Гагрской милиции по факту смерти Анри Атейба
14:27Все филиалы "Гарант-банка" проверят после анонимного сообщения о минировании
14:12Такие обстоятельства: Тихонова и Тыркба об опере "Иисус Христос – Суперзвезда" в РУСДРАМе
13:49Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:45Глава МЧС Абхазии прибыл к "Гарант-банку"
13:32МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме
13:00Управление соцобеспечения администрации Сухум ликвидировано
12:30Абхазия попала в топ-5 популярных направлений у российских туристов
12:05МИД Абхазии прокомментировал заявление Зурабишвили о допуске наблюдателей ЕС в страну
11:24Возбуждено уголовное дело против бухгалтера Минобороны Абхазии за разглашение гостайны
11:03Шамба об обращении омбудсмена Абхазии по отмене смертной казни: надеемся, будем услышаны
10:20Глава Минздрава России рассказал об одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
09:45"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
09:15Ученые предупредили, чем Арктика угрожает человечеству
08:45Новую автономную канализацию получит ковидный госпиталь в Гудауте