https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mchs-anonim-soobschil-o-minirovanii-banka-v-sukhume-1035870948.html

МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме

МЧС: аноним сообщил о минировании банка в Сухуме

Здание "Гарант-банка" в Сухуме окружено сотрудниками правоохранительных органов. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T13:32+0300

2021-10-13T13:32+0300

2021-10-13T14:30+0300

в абхазии

происшествия

минирование

сухум

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0d/1035848363_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_644e5e62fbe9e00f1c7533c626591123.jpg

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии со ссылкой на МВД. Как выяснил корреспондент Sputnik, группа специалистов МЧС в скором времени зайдет в здание банка, чтобы проверить информацию о минировании.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, минирование, сухум, мчс абхазии