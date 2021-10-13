https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html

Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы

Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы

Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой. 13.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-13T13:49+0300

2021-10-13T13:49+0300

2021-10-13T14:29+0300

в абхазии

происшествия

минирование

сухум

мчс

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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Три семьи, живущие в здании, в котором расположен "Гарант-банк", и все сотрудники учреждения были эвакуированы, сообщает корреспондент с места.Кроме того, были эвакуированы все автомобили, припаркованные у банка. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов, дежурящие на месте.К "Гарант-банку" прибыли кинологи учебного центра МВД с собаками. Специалисты направились внутрь здания.Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mchs-anonim-soobschil-o-minirovanii-banka-v-sukhume-1035870948.html

сухум

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происшествия, минирование, сухум, мчс