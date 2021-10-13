https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/zhiteli-doma-i-sotrudniki-garant-banka-v-sukhume-evakuirovany-1035871736.html
Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой. 13.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-13T13:49+0300
2021-10-13T13:49+0300
2021-10-13T14:29+0300
в абхазии
происшествия
минирование
сухум
мчс
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СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Три семьи, живущие в здании, в котором расположен "Гарант-банк", и все сотрудники учреждения были эвакуированы, сообщает корреспондент с места.Кроме того, были эвакуированы все автомобили, припаркованные у банка. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов, дежурящие на месте.К "Гарант-банку" прибыли кинологи учебного центра МВД с собаками. Специалисты направились внутрь здания.Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября.Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/mchs-anonim-soobschil-o-minirovanii-banka-v-sukhume-1035870948.html
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происшествия, минирование, сухум, мчс
Жители дома и сотрудники "Гарант-банка" в Сухуме эвакуированы
13:49 13.10.2021 (обновлено: 14:29 13.10.2021)
Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.
СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Три семьи, живущие в здании, в котором расположен "Гарант-банк", и все сотрудники учреждения были эвакуированы, сообщает корреспондент с места.
Кроме того, были эвакуированы все автомобили, припаркованные у банка. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов, дежурящие на месте.
К "Гарант-банку" прибыли кинологи учебного центра МВД с собаками. Специалисты направились внутрь здания.
Анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября.
Здание окружено силовиками, около него дежурит пожарная машина МЧС и автомобиль скорой.